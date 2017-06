Com a biometria disponível em todo o Estado de São Paulo, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode aproveitar a oportunidade do cadastramento para transferir seu título para uma seção com acessibilidade.

No Estado de São Paulo, das mais de 94 mil seções eleitorais, em torno de 12% têm acessibilidade, ou seja, mais de 11 mil.

Há 25 anos a Justiça Eleitoral de São Paulo criou, na capital, as primeiras 125 seções com acessibilidade, visando a facilitar ao máximo o exercício do voto da pessoa com mobilidade reduzida.

As seções com acessibilidade possuem infraestrutura adequada às necessidades desses eleitores, como rampas de acesso, largura das portas adequada a cadeirantes, bebedouros e banheiros adaptados.

Além de providenciar adaptações nos cartórios eleitorais, a Justiça Eleitoral tem promovido vários esforços junto ao governo do Estado, prefeituras e escolas particulares para diminuir as barreiras nos locais de votação e aumentar o número de seções com acessibilidade.

Para a transferência é necessário que o eleitor dirija-se ao cartório mais próximo da sua residência ou a um posto do Poupatempo com serviços eleitorais, levando um documento oficial de identificação, comprovante de residência recente (máximo de 3 meses) e o título, se tiver.

O eleitor deve agendar seu atendimento no cartório pelo site do TRE-SP ou pessoalmente. Quem opta pelos postos do Poupatempo é atendido por ordem de chegada.