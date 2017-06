O prefeito Rômulo Rippa anunciou esta semana que o GCM Marcelo Traldi será o novo comandante da Guarda Civil Municipal, em substituição ao GCM José Eduardo Ferreira, que estava no cargo desde novembro de 2015.

“O GCM Eduardo prestou um ótimo serviço à frente da corporação e somos muito gratos ao trabalho desenvolvido. Esta alteração no comando tem por objetivo acompanhar as mudanças administrativas que estamos implementando e com isso buscarmos índices ainda melhores na área de Segurança Pública”, explicou o prefeito Rômulo Rippa na segunda-feira (12/06), quando recebeu os GCMs Traldi e Eduardo em seu Gabinete.

Com a reforma administrativa realizada no início do ano pelo atual governo municipal, a GCM passou a ser subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito, uma vez que foi o extinto o Departamento de Governo, pasta à qual a corporação era anteriormente subordinada. O atual chefe de Gabinete é o advogado Fábio Castelhano Franco da Silveira.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos