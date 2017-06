O estado de conservação do asfalto de parte do trevo e de uma rua de acesso ao Jardim Águas Claras, na rodovia SP-215, gerou diversas reclamações de vereadores na última sessão ordinária da Câmara Municipal. Eles usaram a tribuna para pedir melhorias no local.

No mês de maio o vereador Gustavo Braga Coluci (PTB) já havia encaminhado requerimento à Prefeitura, solicitando informações sobre os planos do município para resolver a situação.

A reportagem do JP constatou que, devido ao grande trânsito de caminhões pesados, uma parte do trevo e um trecho da rua João Zambelli – na parte alta do bairro – estão com o asfalto danificado, causando transtorno a quem por ali trafega.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente da prefeitura explicou que os serviços de recuperação do pavimento asfáltico do acesso ao bairro demandam uma intervenção mais completa, com a recomposição do solo, reparo de trechos de guias e sarjetas e execução da pavimentação propriamente dita.

“A fim de solucionar o problema, a atual Administração Pública está formalizando convênio com a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, cuja documentação técnica encontra-se em análise pela Secretaria de Planejamento e Gestão em São Carlos. Sendo assim, estamos aguardando da finalização dos trâmites analíticos para posterior realização do processo licitatório para contratação de empresa especializada e execução das obras”, respondeu o secretário de Infraestrutura, Marco Aurélio Aona.