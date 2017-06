Cerca de 380 alunos do Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência da Policia Militar do Estado de São Paulo – Proerd, durante toda a semana visitaram as instalações da 4ª Cia do 38º BPM-I em Porto Ferreira.

Foram alunos das Emefs Ruth Barroso (Bairro Porto Belo 1), Braulio Teixeira (Bairro Cristo Redentor), Sud Mennucci (Centro), Caic (Jardim Independência) e Nadir Zadra Ribaldo (Bairro Serra D´Agua).

Os Alunos passaram um dia diferente, junto com os Policias Militares, onde conheceram o dia a dia destes profissionais. Os alunos foram recepcionados pelo Instrutor do Proerd Cabo PM Osni Luciano Martins e receberam também as boas vindas do Sub Comandante da PM Tenente PM Leonardo Régis Ramos e também da Secretária de Educação de Porto Ferreira Sra. Cláudia Regina Lopes Aguiar, que esteve presente para recebe-los.

Eles assistiram um vídeo Institucional de como é o trabalho da PM em todo o Estado de São Paulo. Além de conhecerem cada sala do Quartel e receberem as explicações do Instrutor Cabo PM Osni.

Foi um dia inesquecível para as crianças, preparado com muito carinho pelos Policias Militares de Porto Ferreira.

Muitos meninos e meninas confidenciaram ao Cb Osni que querem ser Policiais quando crescerem, porque viram realmente a importância da Policia Militar para toda a sociedade e ficaram apaixonadas por esta profissão que é de ajudar as pessoas que necessitam e manterem a Ordem Pública.

A Policia Militar em nome do Comandante agradecem todos os Policias Militares envolvidos neste projeto e em especial a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira através da Secretária de Educação Sra. Cláudia e todos os funcionários da Secretária de Educação, o Setor de Transportes da Prefeitura, que disponibilizou os ônibus para o transporte das crianças, a Sra. Nazaré que preparou a pipoca que foi servida para as crianças e todas as pessoas e empresas da cidade que são os apoiadores deste Programa Educacional.