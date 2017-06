A ex-prefeita Renata Braga (PSDB) conseguiu no Tribunal de Justiça de São Paulo um efeito suspensivo sobre a decisão da Justiça de Porto Ferreira que bloqueou seus bens em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público local.

A ação ajuizada no final de abril acusa a ex-prefeita de ter ordenado e efetuado despesas com a contratação de seis servidores municipais. Apesar da existência de concurso público, referidas nomeações ocorreram em período vedado pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e implicaram no pagamento de horas-extras, segundo o MP.

Desta forma, o órgão solicitou uma antecipação de tutela, na qual foi determinada a indisponibilidade de bens de Renata Braga no montante de até R$ 1.990.116,20 (um milhão, novecentos e noventa mil, cento e dezesseis reais e vinte centavos).

Por não concordar com a decisão, a ex-prefeita ajuizou um recurso no Tribunal de Justiça para desbloquear seus bens. A defesa da ex-prefeita alegou que “a decisão se baseou exclusivamente em provas unilaterais; ocorreram exonerações no período questionado e a Prefeitura adotou medidas para redução de gastos de pessoal para manter o equilíbrio das contas públicas; as nomeações não implicaram em aumento de despesa de pessoal; não há indícios de que a ex-prefeita tenha agido com o objetivo de inviabilizar a execução de eventual sentença condenatória; o valor atribuído à causa pelo MP encontra-se desprovido de qualquer parâmetro e fundamentação legal; não há prova de efetivo prejuízo ao erário; o Município de Porto Ferreira auferiu vantagem econômica com os serviços prestados pelos servidores nomeados e por isso é devida a remuneração desses”.

O relator do agravo, desembargador Ribeiro de Paula, escreveu: “Pela relevância da fundamentação e receio de dano de difícil reparação, decorrente de bloqueio de bens, contas e aplicações da agravante, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, concedo efeito suspensivo ao agravo interposto quanto à indisponibilidade dos bens, decretada antes mesmo de ouvir a ré, medida recomendável que preserva a situação até que se resolva essa questão por decisão colegiada”.