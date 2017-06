Evento que vai de 27 a 30 de julho terá Maiara & Maraisa, Bruno & Barretto, João Neto & Frederico e Bruninho & Davi

Após o encerramento do processo licitatório que escolheu a empresa responsável pela sua organização, o prefeito Rômulo Rippa anunciou esta semana informações sobre a Feira Industrial Ferreirense (Feife) 2017.

O principal destaque dado pelo chefe do Poder Executivo é que o gasto com o evento este ano será 55% menor do que com a edição de 2016. Este ano, o investimento total para os cofres públicos será de R$ 122.270,00, sendo que R$ 32.270,00 é para a empresa promotora do evento, e R$ 90 mil para o show de encerramento, bancado pela Prefeitura.

Em 2016, o gasto atingiu R$ 272,4 mil, sendo que apenas com a empresa promotora o custo chegou próximo a R$ 80 mil, quase o triplo do contrato celebrado semana passada.

A empresa vencedora da licitação foi a José Roberto Modenesi & Cia Ltda, da cidade de Iracemápolis (SP). Ela será responsável pela “organização, administração e realização do evento Feife”, conforme o contrato, e os serviços previstos são a montagem da infraestrutura, equipamentos, mão de obra e materiais. Ela receberá como retorno a receita da bilheteria dos três primeiros dias de evento, uma vez que também será a responsável por bancar os artistas nesses dias.

