A banda underground ferreirense Estação de Energia foi selecionada para participar do Peneira Heavy Pero No Mucho, da 89 Rádio Rock, que vai acontecer no próximo dia 2 de julho (domingo), no Estúdio Feeling.

O evento contará com mais nove bandas de rock autoral e quatro delas vão ser selecionadas para participar da programação da 89 Rádio Rock, com entrevistas e músicas na programação.

“Estamos muito felizes de termos sido selecionados e a presença dos nossos amigos no evento é crucial para que sejamos uma das bandas vencedoras”, diz comunicado publicado no Faceboook da banda, que está colocando uma van para os amigos interessados em acompanhar a aventura musical.

A Estação de Energia já foi um duo formado por Dom Diego na guitarra e voz e por Nusa Marin na bateria e vocais. Agora também conta com Tarcísio Thomaz Devenezio no baixo.

Interessante a descrição da banda: “Na cidade de Porto Ferreira a força da cena independente dá vida à inspiração da música autoral, com infinitas vertentes. É desse segmento que emergem os temporais sonoros de distorção e singularidade do Estação de Energia. Faz o coração do organismo pulsar o sangue sonoro pela veia do infarto. Comparações desnecessárias existem, mas não fazem jus a agressividade natural e musical de sua performance. Olhares rítmicos para tempo e melodia a favor da distorção e propagação do intelecto do cosmos”.