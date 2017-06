Parece pouco, mas não é. Para produzir suas quatro edições mensais, o Jornal do Porto consome cerca de 2.800 quilos de papel imprensa. Para produzir esse volume de papel, são necessárias perto de 33 árvores, originárias de florestas plantadas. Outra curiosidade: o Brasil é autossuficiente na fabricação de papel, mas ainda é dependente da importação de 70% de papel jornal, ou papel imprensa. Do total importado, em torno de 80% vêm do Canadá.

Não fossem as florestas plantadas (não confundir com florestas urbanas, enfocadas na edição passada), é bem provável que o leitor não tivesse este exemplar do Jornal do Porto nas mãos. Derrubar árvores nativas para produzir papel é hoje algo impensável. Mas nem sempre foi assim. Até os anos 1950, derrubava-se árvores nativas para produzir papel e alimentar as caldeiras das locomotivas e das fábricas. Como registra Celso Foelkel no site Painel Florestal, no passado não muito distante “... o papel jornal era considerado um bem estratégico nacional, com forte componente político envolvido. Isso, porque muitos governos acreditavam que só com o domínio do papel jornal se teria controle sobre a mídia jornalística impressa.”

Fibras longas – O eucalipto e o pinus (pinheiro) são as principais espécies utilizadas em florestas plantadas com fins comerciais. A celulose de fibra curta vem do eucalipto, que representa 85% da produção brasileira. A celulose de fibra longa é obtida do pinus, que representa 15% da produção nacional. Como se disse, o Brasil é autossuficiente na produção de papel para escrever e imprimir, produzido a partir do eucalipto. O papel imprensa é obtido da celulose do pinus, indicada para a produção de papéis que exigem maior resistência.

Está mal informado, no entanto, quem pensa que as florestas plantadas são matérias primas apenas para a produção de celulose e papel. Essas florestas cultivadas fornecem matéria prima para centenas de produtos industrializados em segmentos que utilizam madeira serrada, extrativos de madeira, madeira reconstituída, além de seu uso como biomassa. Aqui mesmo, em Porto Ferreira, tivemos um exemplo forte no tocante à utilização da biomassa. Na segunda metade dos anos 1980, a Nestlé substituiu também em Porto Ferreira o óleo pesado de origem fóssil pela biomassa, originária de florestas plantadas.

Vai longe também o tempo em que as cerâmicas vermelha e branca de nosso município queimavam madeira nativa para alimentar seus fornos. Mas esses saltos não significam que vivemos uma situação cômoda. As florestas plantadas serão fundamentais para acudir as necessidades futuras de madeira. Estima-se que, em 2030, essas florestas produzirão 1,9 bilhão de metros cúbicos, o que deverá perfazer entre 75% a 85% da demanda por madeira industrial. Até lá, a área de florestas plantadas atingirá 345 milhões de hectares, a maior parte das plantações na América do Sul e na Ásia, como assinala a Sociedade Brasileira de Silvicultura em seu site.

Economizar papel - Como ensina o portal Ideal Verde, as pessoas precisam se conscientizar, em casa e nos escritórios, de alguns comportamentos que levam à economia de papel. Diante da questão “o que devemos fazer para economizar papel? ”, o portal prescreve:

• escreva, imprima e faça cópias sempre usando as duas faces das folhas;

• revise e corrija o que escrever na tela do computador, para evitar

imprimir várias vezes o mesmo texto;

• quando pensar em imprimir algo, questione se realmente é necessário.

Muitos arquivos são impressos simplesmente para serem lidos e depois

descartados. Se for absolutamente necessário imprimir, repense o

modo de fazê-lo;

• se imprimir apresentações em PowerPoint, prefira a opção folheto, que

dá para imprimir até 6 slides por folha. Para impressão em arquivos

PDF, você pode utilizar o mesmo processo;

• digitalizar a informação, diminuindo assim a necessidade de impressão

ou de envio de materiais por fax;

• transformar papéis de rascunho em bloquinhos de anotação e os

manter na cozinha ou perto do telefone;

• usar jornais velhos para forrar cestas de lixo ou a casinha do seu animal

de estimação; e

• jornais também são úteis para limpar panelas e churrasqueiras engorduradas.