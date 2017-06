EDITAL DE SELEÇÃO PARA VAGA DE ESTÁGIO

A Câmara Municipal de Porto Ferreira torna público que realizará processo de seleção para o preenchimento de 01 (uma) vaga de estágio na Contabilidade.

Requisitos para participação: alunos que estejam cursando ciências contábeis.

Carga horária: 06 (seis) horas diárias de segunda à sexta-feira.

Benefícios: Bolsa Auxílio no valor de R$ 762,20, Auxílio Alimentação no valor de R$ 520,00, e auxílio transporte no valor de R$ 72,10.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 8h do dia 26/06/2017, até às 17h do dia 30/06/2017, na sede da Câmara Municipal na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, 1068, centro.

O processo de seleção será realizado no dia 07/07/2017, às 14h e será composto de prova escrita.

Havendo empate na prova escrita, será considerado aprovado o candidato que obtiver maior número de acertos na matéria de CONTABILIDADE PÚBLICA.

Permanecendo o empate, a escolha do candidato à vaga será efetivada por meio de entrevista que será marcada em dia e horário a ser divulgado no dia da prova escrita.

A prova escrita será composta de 15 (quinze) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões de CONTABILIDADE PÚBLICA, 04 (quatro) questões de língua portuguesa, e 01 questão relacionada a assuntos da atualidade.

Matérias:

Contabilidade Pública: Constituição Federal: Título VI, Da Tributação e do Orçamento, Capítulo II, Das Finanças Públicas, Seção II, Dos Orçamentos (artigos 165 e 166);

Lei 4.320/64 (artigos 01 à 60).

Língua Portuguesa: Gramática.

Atualidades: Notícias de Porto Ferreira.

Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones: 3581-1022 / 3581-2810 / 3585-6802 / 3581-2656.