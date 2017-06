A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Porto Ferreira divulgou a programação da Semana Cultural André Ruiz, que está em sua terceira edição. O evento acontece de 12 a 16 de julho, no Cine Grêmio Ferroviário Ferreirense.

Confira o programa:

12/07 (quarta-feira)

19h30 - Tributo ao Barão Vermelho (professores e convidados).

13/07 (quinta-feira)

19h30 - Entrega do certificado do curso de Ballet.

14/07 (sexta-feira)

20h - Big Band André Ruiz

15/07 (sábado)

20h - Pot-pourri Festivais de Música (The Wall, The Beatles, Queen e Woodstock), com os alunos e convidados.

16/07 (domingo)

13h às 17h - Tarde da bateria.

19h30 - Oficina de bateria com Leandro Neves.

Lei municipal

No último dia 31 de maio o prefeito Rômulo Rippa sancionou a lei municipal 3.353/2017, aprovada pela Câmara, que institui no município a realização da Semana Cultural André Ruiz.

A iniciativa é oriunda de anteprojeto de lei apresentado pelo vereador e atual presidente da Câmara, Miguel Bragioni (PP). A Semana Cultura André Ruiz será realizada anualmente no mês de julho, numa homenagem à memória do músico e professor da Escola Livre de Música e Artes da Prefeitura.

“É mais uma lei de incentivo à cultura, garantindo a execução do evento no futuro e o espaço para as manifestações dos artistas ferreirenses. E também uma forma de homenagear a memória do André Ruiz, responsável direto pela formação de muitos músicos locais”, disse Rômulo Rippa quando sancionou a lei e entregou cópia em mãos aos pais do músico, Célia e Walter Ferreira da Silva.

“A Semana Cultural ocorreu em nosso município sob a iniciativa do músico Régis Radael Berretta, e, em razão da pessoa do homenageado e do sucesso do espetáculo, pensei em apresentar um anteprojeto de lei, a fim de inseri-la no calendário oficial ferreirense”, destacou o vereador Miguel Bragioni.

