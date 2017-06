Como parte das comemorações do 121º aniversário de Porto Ferreira, a Prefeitura vai realizar o 1º Concurso Cultural “Olhares Fotográficos”. A iniciativa envolve as Secretarias de Cultura, Desenvolvimento Econômico e a Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos. Lançado no dia 7 de junho, em duas semanas 15 participantes já efetuaram suas inscrições. O prazo termina no dia 7 de julho.

Entre os objetivos do concurso estão o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; a realização exposições itinerantes; a criação do banco de imagens oficiais do município, de domínio público, disponível para uso; a produção dos cartões postais oficiais de Porto Ferreira; o reconhecimento da importância do trabalho de profissionais, amadores e admiradores da profissão fotográfica no município.

“Esta é uma forma de envolvermos os ferreirenses no aniversário de nossa cidade, incentivar a cultura e a arte fotográfica, além de produzirmos material de qualidade que servirá ao nosso banco de imagens, disponível a todos”, destacou o prefeito Rômulo Rippa, que fez a sugestão da realização do concurso aos setores envolvidos.

O concurso é aberto a fotógrafos amadores e profissionais, maiores de 16 anos (ou emancipados), moradores de Porto Ferreira. Cada interessado poderá enviar até três registros fotográficos nas duas categorias: atrativos e belezas naturais do município de Porto Ferreira; pontos turísticos e históricos do município de Porto Ferreira.

No regulamento constam algumas áreas sugeridas aos fotógrafos para serem registradas. Serão aceitos apenas registros fotográficos que estejam de acordo com a situação atual do atrativo natural ou ponto turístico.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio de preenchimento do formulário de inscrição online, disponível no link https://goo.gl/GgfeVL. O regulamento está no link https://goo.gl/UYUWj8.

As fotografias deverão ser capturadas por câmeras digitais ou analógicas, nos tamanhos originais mínimos de 30cm x 20cm, na orientação horizontal, com resolução mínima de 300 dpi (3.543 x 2.362 pixels) e máxima de 400 dpi, no formato .JPEG. O material não poderá ser identificado com o nome do autor ou seu pseudônimo, para fins de julgamento.