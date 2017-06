Na manhã de quinta-feira (22/06) o prefeito Rômulo Rippa assinou o termo de parceria com o Sebrae-SP para a implantação no município do Programa de Educação Empreendedora, que procura apresentar novas práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida pessoal, profissional e social.

Também presentes no ato da assinatura o consultor do Sebrae-SP, Antônio Volante Júnior, e as secretárias municipais de Desenvolvimento Econômico, Maria Lucia Baltieri, e Educação, Cláudia Regina Lopes Aguiar, além do assessor técnico da Educação, Gustavo de Freitas.

A Educação Empreendedora incentiva que o aluno busque o autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade.

O principal objetivo do JEPP (Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos) é a disseminação da cultura empreendedora para instituições formais de ensino fundamental, a fim de despertar e fortalecer o espírito empreendedor, por meio de incentivo aos comportamentos empreendedores, ressignificando atitudes, possibilitando uma nova consciência de trabalho na comunidade escolar e incentivando aos educandos a busca da inserção no mercado de trabalho com uma postura empreendedora ou a criação de negócios próprios.

Dessa forma, a educação deve atuar como transformadora deste aluno e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

Assim sendo, o ambiente da aprendizagem deve propiciar que o aluno, por meio de atividades e brincadeiras, assuma riscos calculados, tome decisões e perceba ao seu redor oportunidades, mesmo em situações inovadoras.

O perfil do professor da educação empreendedora deve ser o de mediador de descobertas do grupo.

Para tanto, sua prática necessita interagir com as diferentes formas de aprendizagem, contribuir para um ambiente inovador, respeitar os estilos individuais e do grupo,