As 1ª e 2ª Varas da Comarca e o Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Ferreira foram reconhecidos com o Selo Ouro de Eficiência pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O Judiciário Eficiente é um programa lançado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em agosto de 2016, na busca constante por rapidez e qualidade dos serviços prestados à população.

Conta com duas frentes de atuação: o Eixo 1 é voltado à redução da taxa de congestionamento na tramitação dos processos; o Eixo 2 busca aprimorar os principais processos de trabalho na área administrativa.

Em reconhecimento ao esforço das unidades judicias e administrativas, são conferidos selos e certificados de acordo com os resultados apresentados.

Dependendo do desempenho, as unidades podem receber os selos ouro, prata e bronze. No caso ferreirense, as duas Varas da Comarca e o Juizado Especial Cível e Criminal tiveram o reconhecimento máximo.