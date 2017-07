Na última sessão (26/06), o vereador Alan João encaminhou um requerimento ao prefeito municipal, questionando a administração a respeito da publicidade em relação aos funcionários contratados por terceiros através do dinheiro público.

O vereador baseou-se na Lei Federal nº 12.527/2011 e no Decreto regulamentador nº 7.724/2012, que determina publicidade de vários atos da administração pública, entre eles a divulgação pelo site oficial da Prefeitura Municipal dos funcionários das entidades que realizam ações de interesse público por meio de recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

“Assim como existe no portal da transparência a relação do funcionalismo público no que se refere a salários e outras circunstâncias, a legislação federal pertinente regulamenta, também, a publicidade de outras atividades realizadas pelo Poder Público. Por conseguinte, nossa cidade enquadra-se nos requisitos da lei, tornando-se ainda mais importante esse ato de transparência para que toda população possa acompanhar o funcionalismo do Poder Público, almejando sempre a transparência e a proximidade do cidadão e a administração” justifica o vereador.