Com uma delegação de 56 atletas e 12 integrantes da comissão técnica, Porto Ferreira participou entre os dias 21 e 25 de junho de mais uma edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori). Desta vez, a competição aconteceu na cidade de Lins (SP).

Os atletas fizeram bonito e conquistaram uma medalha de ouro e duas de prata, entre outros resultados expressivos.

Na abertura do evento estiveram a primeira-dama Bianca Carandina, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valquíria de Lima, a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Mileni Maria Arantes Varisi, o secretário de Esportes e Lazer, Anselmo Basílio, e coordenadora do CCI (Centro de Convivência do Idoso), Patrícia Marques. A participação contou ainda com o apoio da Secretaria de Saúde.

Os atletas medalhistas foram os seguintes:

Ouro - Natação - Masculino: Luís Antônio Porto.

Prata - Natação - Feminino: Maria Lúcia Galan.

Prata - Dominó - Masculino: José Dias e Odair José Jesus.

Os vencedores da natação ganharam o direito de competir nos Jogos Abertos do Idoso (JAI). Outros participantes também tiveram um desempenho considerado expressivo, ficando sempre entre os 5 ou 10 primeiros colocados de várias categorias.

“Mais uma vez nossos amigos do CCI deram um exemplo de vitalidade e de amor ao município, representando de maneira excelente nossa cidade nos Jogos Regionais do Idoso. Fica aqui o meu agradecimento a todos e os meus parabéns pela participação”, disse o prefeito Rômulo Rippa.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos