Mais de 150 empresários ferreirenses, a maioria lojistas da região da Avenida do Comércio, participaram na noite de segunda-feira (26/06) de uma oficina temática no Anfiteatro Isaltino Casemiro para discutir a elaboração do Plano Diretor de Turismo de Porto Ferreira.

O atual governo municipal iniciou um processo que envolve diversas ações no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de alavancar o município como polo empresarial e do turismo de negócios.

A elaboração do Plano Diretor de Turismo é uma dessas ações. Além de ordenar o planejamento sobre o setor, o documento, quando for aprovado, vai integrar um conjunto de outras exigências para que Porto Ferreira possa buscar a classificação de Município de Interesse Turístico (MIT). E, com isso, receber recursos anuais do Governo do Estado para o seu desenvolvimento.

A oficina desta segunda-feira debateu ações para incrementar o turismo de negócios na região da Avenida do Comércio (avenida João Martins da Silveira Sobrinho), no Jardim Santa Marta. Ela foi aberta pelo consultor Carlos Alberto Leal Rodrigues, proprietário da empresa PRB Assessoria Empresarial Ltda., contratada pela Prefeitura para ser a responsável pela elaboração do Inventário da Oferta Turística e do Plano Diretor de Turismo de Porto Ferreira, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Seção Municipal de Turismo, e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

A oficina temática também contou com um grande apoio do Sindicer (Sindicato das Indústrias de Produtos Cerâmicos de Louça de Pó, de Pedra, Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira) e da ACEPF (Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira).

Sugestões

Presente ao evento, o prefeito Rômulo Rippa destacou a importância do envolvimento do empresariado ferreirense, principalmente dos setores de cerâmica artística e decoração, na discussão das ações e das diretrizes a serem incluídas no Plano Diretor de Turismo.

“Esta oficina foi um verdadeiro marco na participação dos empresários na discussão das políticas públicas de desenvolvimento econômico. Acredito que, de agora em diante, iniciamos uma nova etapa nos negócios da cidade, porque percebemos que todos estão empenhados em trabalhar em parceria, buscando objetivos comuns”, disse Rômulo Rippa.

Após a fala do prefeito, os empresários apresentaram diversos questionamentos e sugestões de interesse comum. Os assuntos mais presentes nos debates e que serão levados em conta na elaboração do Plano foram segurança, paisagismo, mobilidade urbana, campanhas publicitárias e uma melhor articulação entre os próprios empresários.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos