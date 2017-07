Em decisão proferida na última sexta-feira, dia 23/06, a juíza de Direito Larissa Boni Valieris, da 1ª Vara da Comarca de Porto Ferreira, determinou que uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público contra o ex-prefeito Maurício Rasi, o ex-diretor do Departamento de Finanças da Prefeitura, Marcos Antonini, entre outras partes, por fraude em contratos de merenda seja remetida a uma das Varas da Justiça Federal.

A juíza alegou que não é competência da Justiça Estadual julgar a ação, porque esta “envolve fraude na utilização de recursos derivados dos cofres da União, que não se incorporam ao patrimônio do município, porque sujeito à prestação periódica de contas à União, na condição de Entidade Executora do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE”.

A ação foi ajuizada em 7 de fevereiro de 2012, a pedido do Ministério Público Estadual, e seu valor foi estimado em R$ 18 milhões. Além do ex-prefeito e do ex-diretor de Finanças, também são acusados três empresários e quatro empresas do setor alimentício: Nutriplus, SP Alimentação, Verdurama e Terra Azul.

As acusações são de “fraude em procedimentos licitatórios, com recebimento de propina, em sede de contratos de fornecimento de insumos alimentares/merenda escolar”.

MP diz que propina de R$ 704 mil foi paga a ex-prefeito e ex-diretor entre 2005 e 2008

A ação, proposta pelos promotores que integram uma força-tarefa do Ministério Público, envolvendo integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Grupo Especial de Combate aos Delitos Econômicos (Gedec) e promotores do Patrimônio Público e Social, é resultado de uma longa investigação que desmontou, em julho de 2010, um grande esquema ilegal que ficou conhecido como Máfia da Merenda.

Segundo o Ministério Público, empresas do setor de alimentação combinavam preços e controlavam as concorrências públicas em várias prefeituras de São Paulo e de outros estados, “mediante o pagamento de propina aos agentes públicos”. De acordo com a ação, o esquema se repetiu em Porto Ferreira.

No curso da investigação, a Prefeitura de Porto Ferreira negou taxativamente envolvimento com a Máfia da Merenda. Na ocasião, o então prefeito Maurício Rasi informou que abriu para o público e para a promotoria todos os dados relativos a contratos firmados pela gestão municipal. Quando a ação foi ajuizada o ex-prefeito teve os bens bloqueados e os sigilos fiscal e bancários quebrados.

Os promotores sustentam que em 2001 a empresa SP Produtos Alimentícios e Serviços Ltda. (depois SP Alimentação e Serviços Ltda.) venceu a concorrência da merenda escolar em Porto Ferreira, celebrando contrato no valor de R$ 1 milhão.

O contrato foi aditado cinco vezes, a última delas em janeiro de 2007. Dessa licitação participaram, entre outras empresas, a SP Alimentação, Geraldo J. Coan & Cia Ltda. e Sistal Sistema de Alimentação de Coletividade Ltda., todas citadas na Máfia da Merenda.

O Ministério Público apurou que foi realizada nova licitação, na modalidade pregão presencial, da qual sete empresas solicitaram convite, mas apenas três compareceram: Verdurama, Terra Azul e Nutriplus. Saiu vencedora a Verdurama, que ganhou um contrato de R$ 3,3 milhões em dezembro de 2007.

Segundo a ação, o processo licitatório foi fraudado e as empresas SP Alimentação e Verdurama pagaram propina de 10% do valor que recebiam da Prefeitura ao ex-diretor de Finanças do município, Marcos Antonini, “com o conhecimento do prefeito, cuja campanha eleitoral recebeu R$ 100 mil doados pela Verdurama”.

Em depoimento ao Ministério Público, “um ex-funcionário da Verdurama confessou que tratou pessoalmente com o prefeito Maurício Sponton Rasi o pagamento de propina, combinando que o dinheiro seria entregue ao secretário (sic) de Finanças”.

Durante as investigações sobre a ação da quadrilha, os promotores apreenderam computadores e descobriram um arquivo backup que descreve o pagamento de propina em Porto Ferreira no valor de R$ 704 mil, entre setembro de 2005 a março de 2008, o que representa a média aproximada de R$ 24 mil mensais.

Na ação, os promotores pediam a condenação do prefeito, do ex-diretor de Finanças, de três empresários e das quatro empresas, ao ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos, pagamento de multa civil, perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público ou dele receber benefícios.

A ação foi ajuizada pelos promotores de Justiça do Patrimônio Público e Social Elio Daldegan Junior e Silvio Antonio Marques, pelos promotores Arthur Pinto de Lemos Filho, Roberto Bodini e Joel Carlos da Silveira, do Gedec, e pelos promotores Flávio Okamoto, Elcio Neto e Leonardo Romanelli, do Gaeco, que integraram a força-tarefa.