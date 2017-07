Empresa em operação no município de Porto Ferreira desde 1978, a Imporpel – indústria e Comércio de Papéis é um dos mais fortes exemplos de indústria alinhada com os conceitos de meio ambiente e de sustentabilidade.

A diferença vem exatamente de seu objetivo industrial: recicla mensalmente em torno de 4 milhões de quilos de aparas de papel, que, em números redondos, se transformam em 3,5 milhões de quilos de papel miolo, utilizado na fabricação de embalagens. Vai mais longe nos cuidados com o meio ambiente: reusa toda a água industrial e há muito tempo substituiu o óleo da caldeira por biomassa – madeira de floresta plantada.

A Imporpel não é fábrica de papelão, como ainda pensam alguns, mas de papel reciclado de alta qualidade para a indústria de embalagem e com ampla aceitação no mercado. Não por outra razão, a empresa se posiciona entre as duas primeiras fabricantes de papel miolo no ranking nacional, apesar da crise e da alta carga de impostos que fechou muitas indústrias do gênero nos anos recentes. O papel produzido pela Imporpel, fornecido em bobinas, recebe na indústria de embalagens a ondulação (veja ilustração) que amortece impactos e dá resistência às paredes (capas) das placas de papelão.

Relevância – A indústria de reciclagem de papel se destaca por sua relevância nos aspectos econômico, social e ambiental, mas não tem qualquer tipo de estímulo governamental. Ao receber em torno de 4 milhões de quilos de aparas de papel a cada mês, significa que esse volume deixou de ser despejado nos aterros sanitários. Para juntar esse volume, foi necessário o trabalho de centenas ou milhares de pessoas, remuneradas pela coleta, embora seja difícil quantifica-las. A seleção do material, seu enfardamento e transporte até a Imporpel, abrem oportunidades de trabalho para outras tantas centenas de pessoas.

A repercussão social e econômica das atividades da Imporpel é grande. Com um quadro de 180 colaboradores, o trabalho da empresa promove a movimentação do transporte dos fardos de aparas, sua matéria prima, que exige cerca de 375 viagens/mês de caminhões com capacidade para transportar 12 toneladas. No final do processo, mais 292 viagens para transportar as bobinas de Porto Ferreira até as fábricas de embalagem, movimentação que garante postos de trabalho no segmento de transportes rodoviários. Como afirma o empresário Luís Filipe Figueiredo da Silva, diretor da Imporpel, são outros mais de 400 empregos indiretos, sem contar os catadores de recicláveis que se beneficiam das atividades da indústria em todo o estado de São Paulo, Sul de Minas e Triângulo mineiro, de onde vêm os milhões de quilos de aparas todos os meses.

Muita água - Para produzir uma tonelada de papel novo são utilizados 10 mil litros de água. Para reciclar uma tonelada de papel são utilizados apenas 2 mil litros. Neste aspecto industrial está outro fato relevante do alinhamento da Imporpel aos conceitos de preservação do meio ambiente. A fábrica capta água do córrego Serra D’Agua, formado pelo córrego dos Amaros, após receber seu afluente córrego Brejo Grande, na altura do Parque Henriqueta Libertucci. Capta uma água altamente poluída e a prepara para utilização industrial. Reutiliza 4 mil litros de água servida por hora no processo de fabricação, e a devolve ao córrego mais limpa que no momento de sua captação, graças também à filtragem, que retira da água 98% das fibras acumuladas no processamento industrial.

Considerada a produção mensal de papel reciclado, não fosse a reutilização da água a Imporpel consumiria 234 mil litros/dia. Seria o fim do córrego, um dos afluentes do rio Santa Rosa. A utilização de biomassa para produção de calor, outro insumo importante na produção do papel para secar a folha após a prensagem, é o terceiro alinhamento da Imporpel com os conceitos de preservação do meio ambiente e de sustentabilidade. Com a utilização da biomassa, madeira de floresta plantada, a empresa substitui, desde 1983, o óleo poluente que alimentava a caldeira. A troca de um combustível fóssil por uma fonte de energia renovável é outro aspecto que, além de proporcionar economia, contribui de modo acentuado para a preservação da pureza do ar.

Evolução - Quando a Imporpel comprou antiga fábrica de reciclagem, em 1978, a produção mensal de papel reciclado era de 9 toneladas/dia. Como conta Luís Filipe, sua preocupação foi modernizar o processo industrial e, aos poucos, enquadrar o processo de produção em linha com a preservação do meio ambiente. Hoje, a produção diária chega próximo de 110 toneladas. Mas esse ramo industrial, apesar dos efeitos positivos para a sociedade (poupa diariamente milhares de árvores e áreas de plantio), não conta com qualquer estímulo governamental. Além de todos os benefícios apontados pela reciclagem, apenas a Imporpel recolhe entre R$ 1,5 a R$ 2 milhões de impostos a cada mês, uma considerável contribuição com os cofres públicos.

--------------------------------------------

(foto empilhadeira)

Os fardos de aparas, depois de uma triagem, são colocados na esteira e levados para o hidropulper, uma espécie de liquidificador vertical, que desagrega o papel em meio a muita água, elimina as impurezas (pedras, alumínio, grampos e outros tipos de metais) e transforma as fibras em uma pasta. Na fase seguinte, a pasta é prensada para retirada da água, e automaticamente esticada. No formato de folha contínua, passa pelo sistema de secagem, de onde sai para ser embalada em bobinas que pesam em torno de 2 mil quilos cada. O papel está pronto para ser utilizado na indústria de embalagem.

A cada dia, cerca de 58,5 fardos de papel miolo produzidos pela Imporpel são transportados para as fábricas de embalagem.



Fotos: Arquivo Imporpel – Diego Dozzi Tezza