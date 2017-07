Em entrevista concedida esta semana ao Jornalista Osni Martins, o Comandante Interino da PM local, Tenente Leonardo Régis Ramos fez um balanço positivo deste primeiro semestre do trabalho da Policia Militar em nossa cidade.

Segundo o Tenente Régis, foram realizadas inúmeras operações policiais (Operação Saturação, Operação Visibilidade, Operação de 100 dias, Operação Omega).

Várias prisões foram realizadas, dando destaque a várias apreensões de menores infratores envolvidos com o Tráfico, onde em trabalho conjunto com o Poder Judiciário estes menores tem sido encaminhados para a Fundação Casa para cumprimento de medida Sócio Educativa.

Ele ressaltou sobre o efetivo policial, onde a vinte dias atrás a 4ª Cia, recebeu mais três Policiais Militares para o reforço do Policiamento local. Disse também sobre a Atividade Delegada e a Dejem no município, onde com isso aumenta-se o número de viaturas e Policias nas ruas. O Contrato da Atividade Delegada com o Município encerra-se no mês de Julho, porém o Prefeito Romulo Ripa, segundo informações do Comandante empenhou-se na renovação do contrato com a Secretária de Segurança Pública para a continuidade da Atividade Delegada onde está aguardado a autorização de renovação junto ao Estado. A Câmara Municipal através dos Vereadores, também estão se empenhando e apoiando o trabalho policial em prol da sociedade Ferreirense.