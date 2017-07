Nesta quarta-feira (5) de julho, abre o 1º Lote de Ingressos (GRATUITOS) para visitar o Domingo Aéreo da AFA. O evento ocorrerá em novo formato, portanto fique atento, pois não será permitida entrada de pessoas sem a apresentação do ingresso devidamente reservado pelo site www.domingoaereo.com.br.

Em 2017, o evento sofreu algumas alterações e teremos novas regras, visando produzir um evento mais confortável e seguro para todos. O primeiro lote estará disponível nesta quarta-feira (5/Jul), a partir das 17h.

Será utilizada a tecnologia para controlar o acesso do público por meio de um sistema de credenciamento GRATUITO via internet. Desse modo, precisamos do apoio de vocês, pois somente as pessoas com ingresso terão acesso à AFA no dia 13 de agosto.

A AFA vai disponibilizar quatro lotes de 15.000 ingressos cada, conforme o calendário abaixo:

1ºLote: 05/JUL/2017 - 17h - 2º Lote: 10 / JUL / 2017 - 17 h

3º Lote: 15 / JUL / 2017 - 17 h - 4º Lote: 20 / JUL / 2017 - 17 h

Todos os lotes se encerram no dia 11 de agosto de 2017, sexta feira, às 23h55, mesmo que não tenham esgotado. As desistências serão disponibilizadas no seu lote original, portanto, depois de encerrados podem surgir novos ingressos nos lotes já fechados.

Planeje-se! A comunidade de aviação é uma família. Imprevistos acontecem, mas só reserve o ingresso se tiver certeza que poderá comparecer. Os ingressos são intransferíveis, ou seja, ao reservar você não poderá passá-lo para outra pessoa.

Regras deste ano:

- Ingressos pessoais e intransferíveis;

- Todos os maiores de 14 anos devem se cadastrar utilizando o CPF;

- O ingresso deve ser impresso e apresentado junto a um documento de identificação com foto.

- Não será permitida a entrada sem ingresso individual.

