Com montagem e design diferenciados dos demais estandes, o espeço ferreirense no 16º Salão São Paulo de Turismo teve padrão Gift Fair, sendo uns dos destaques do evento, chamando a atenção dos visitantes pelo requinte, bom gosto e beleza das peças em exposição.



Fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura Municipal, o Sindicer – Sindicato das Indústrias Cerâmicas de Porto Ferreira e um grupo de empresários do setor cerâmico e de decoração, o estande de Porto Ferreira foi a atração principal do evento, sendo um dos mais visitados, servindo de palco para entrevistas e fotos, com vários visitantes querendo adquirir os artefatos expostos.

O 16º Salão São Paulo de Turismo aconteceu nos dias 21, 22 e 23 de junho no Centro de Eventos São Luís, no bairro da Consolação, na Capital Paulista. Simultaneamente ao 16º Salão São Paulo de Turismo, ocorrem o 17º Congresso do Turismo Paulista e a 6ª Expo Artistas Paulista.

Segundo site oficial do evento, o Salão São Paulo de Turismo modernizou sua atuação como agente gerador de desenvolvimento turístico para o Estado de São Paulo e consolida em sua 16ª edição a sua vocação como evento expositivo, onde amplia seus atributos e cria um leque ainda maior de ferramentas de comunicação para oferecer aos Municípios Paulistas e aos Empresários do setor.

O Sindicer agradece a Secretaria de Desenvolvimento do munícipio e a todos os empresários que contribuíram para o sucesso de Porto Ferreira no evento.