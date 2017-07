Aos meus prezados 35 leitores e meio: ando lendo muitas opiniões sobre o atual cenário político nacional e disto tenho feito um caldo com ingredientes interessantes. Semana passada comentei que o excesso de informação a respeito das denúncias que pipocam por todos os lados, todos os dias, estão surtindo o efeito de anestesiar as pessoas e nos deixar um tanto quanto indiferentes a toda a bandalheira recente.

Esta semana fui pesquisar para tentar entender como chegamos ao ponto que chegamos. E como sair disso. Ao invés de olhar, dia a dia, cada nova denúncia ou fato, tentei tirar um pouco a cabeça para fora e ver a coisa numa perspectiva maior. Até porque o que está aí parece não ter mais jeito e, sinceramente, está difícil acompanhar os fatos mesmo para um jornalista, de tanta podridão e tantos detalhes.

Nessa pesquisa encontrei muitas referências à chamada “mãe de todos os escândalos”, que foi o caso Banestado. Trata-se de um inquérito de evasão de divisas que vem de 2001, cuja descoberta se deu por acaso, nos EUA. A investigação, pedida pela promotoria de Nova York e autorizada pelo STF, chegou aqui para gerar provas contra sonegadores americanos. Claro que encontraram brasileiros no meio. Lá, foram punidos. Aqui, o caso foi abafado. Bilhões que o Estado perdeu.

Desde então os mecanismos do caso Banestado se tornaram padrão na vinculação do privado ao público. Partidos e seus operadores, como doleiros, passaram a atuar como despachantes entre governo e empresas. Auferindo os “lucros” que temos visto e com os quais nos escandalizamos.

A Lava Jato, por exemplo, é o último estágio desse “modus operandi”. Pelo menos, tem servido para desnudar o sistema e nos fazer conhecer os seus atores. E pensar que começou pequena, com a prisão de traficantes na Tríplice Fronteira. Um deles deu com a língua nos dentes e falou de cúmplices numa casa de câmbio num posto de gasolina de Brasília (daí o nome). Estes deduraram o ex-doleiro (supunha-se) Alberto Youssef, primeiro a assinar acordo de delação premiada no país, veja só, no caso Banestado! Acuado, ele entregou as traficâncias na Petrobras. E deu no que deu.

Isto nos leva a deduzir que apenas a prisão agora dos atores – e são muitos – não vai adiantar. Pode nos alegrar, pensar que a Justiça está sendo feita. Mas só prender os bandidos não resolve. O que precisamos é eliminar a causa desse sistema corrupto, senão outros atores, ou melhor, bandidos travestidos de políticos e empresários, vão surgir. E aqui voltamos mais uma vez a falar em reformas. Esqueça a da previdência e trabalhista. Temos de reformar o sistema político de forma urgente, o regime eleitoral, os partidos, a proporcionalidade de votos e, principalmente, reformar o perfil dos políticos. Fazer uma verdadeira reforma do Estado, acabar com os privilégios.

E também fazer a reforma tributária. Sim, porque quanto mais se complicam as coisas, mais precisamos de burocratas e de uma megaestrutura pública para dar conta do trabalho. Daí que neste cenário embaraçado, confuso, sempre aparecem os vendedores de facilidades. E, com eles, renova-se a corrupção.

Enquanto isso...

...imaginem o quanto vai custar aos cofres públicos livrar o Temer da cadeia nessa negociação com os congressistas...

...muita gente saiu às ruas e bateu panelas por causa das pedaladas fiscais, mas ninguém esta semana se mobilizou para protestar contra um presidente acusado de corrupção em pleno exercício do cargo...

...manchete do UOL, na terça: “Se eu for condenado, não vale a pena ser honesto no Brasil, diz Lula”. Pode rir, a piada é esta.