Candidatos podem optar por Pedagogia, Matemática,

Engenharia de Computação ou Engenharia de Produção

Com a correria do dia a dia, estudar de qualquer lugar, a qualquer hora e ainda por cima de graça, é praticamente um sonho. E esse sonho é plenamente possível de ser realizado. A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) oferece mais de 10 mil vagas para os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática e Pedagogia. Os cursos são a distância e totalmente gratuitos.

São 84 polos de apoio presencial espalhados por 51 cidades do estado de São Paulo. O candidato deve escolher um polo para encontros com a tutoria, realização de trabalhos em grupo, entre outras atividades. Os encontros presenciais acontecerão quinzenalmente no primeiro ano, mensalmente no segundo e para realização de provas a partir do terceiro.

Para ingressar em um dos cursos de graduação, o candidato deverá possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas pelo site até as 15h do dia 10 de julho. A taxa é de R$ 48, com possibilidade de redução de 50%. O candidato poderá utilizar a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para efeito de cálculo da nota final do vestibular. A prova será realizada no dia 23 de julho, às 13h, em local determinado pela Univesp. Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato.

O exame será composto por uma redação e uma prova com 60 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa, 15 de Matemática, 15 de Ciências Humanas e 15 de Ciências Naturais. A duração será de cinco horas, com permanência mínima de duas horas e meia na sala, ou seja, os candidatos só poderão sair às 15h30. O gabarito será divulgado no dia 24 de julho, no site da Univesp. Já a primeira lista de convocados será divulgada no polo em que o candidato pretende estudar no dia 8 de agosto e a segunda, no dia 15 de agosto.

O preenchimento das vagas seguirá o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas finais até o preenchimento de todas as vagas disponíveis em cada curso e em cada polo. Os candidatos convocados deverão comparecer ao polo em que pretendem estudar para realizar a matrícula nos dias 9, 10 e 11 de agosto (primeira lista de convocados) e nos dias 16, 17 e 18 de agosto (segunda lista de convocados). (Do portal da Secretaria de Educação-SP)