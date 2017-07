O prefeito Rômulo Rippa esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista em São Paulo, na última sexta-feira (30/06), quando assinou convênio para a área da Saúde do município no valor de R$ 50 mil.

De acordo com o prefeito, esta verba é proveniente de uma emenda apresentada pelo deputado estadual Coronel Camilo (PSD) e será aplicada em custeio do sistema de Saúde municipal.

Na segunda-feira, quando o prefeito retornou à Capital para assinatura de outro convênio, ele foi recebido pelo parlamentar autor da emenda. “Vim pessoalmente agradecer ao deputado Coronel Camilo por estes recursos indicados ao Governo do Estado. Como todos sabem, nossa situação financeira, principalmente na área da Saúde, é muito delicada. Mas com austeridade nos gastos e colaboração de outras esferas de governo estamos fazendo todos os esforços para oferecer um serviço de qualidade à população”, disse Rômulo Rippa.

O deputado, por sua vez, agradeceu a visita e se colocou à disposição do município.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos