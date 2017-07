Na última segunda-feira (03/07) o prefeito Rômulo Rippa e o presidente da Câmara Municipal, vereador Miguel Bragioni (PP), estiveram em São Paulo para assinatura de convênios para a área da Saúde.

Um desses convênios, no valor de R$ 90 mil, é proveniente de uma emenda apresentada pelo deputado federal Ricardo Izar Júnior (PP). Os recursos serão utilizados na rede de Atenção Básica de Saúde, como para aquisição de medicamentos, materiais e exames para as Unidades de Saúde.

O prefeito e o presidente da Câmara, que também é o presidente do PP municipal, foram recebidos no escritório político do deputado. Eles fizeram um agradecimento a Ricardo Izar pela liberação da emenda. “São recursos que serão aplicados na melhoria da qualidade de vida da população que utiliza a rede de Atenção Básica do município. Agradecemos ao deputado pela emenda, em nome da população ferreirense. E também ao vereador Miguel Bragioni, que intermediou os pedidos ao deputado”, disse Rômulo Rippa.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos