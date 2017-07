Há 140 anos morria João Ignácio Ferreira, o histórico Balseiro que nomeia a cidade. Natural de Minas Gerais, muito provavelmente da cidade de Machado, João Ferreira nasceu em 1815, vindo a falecer em 1877 com 62 anos, na cidade de Pirassununga. A data exata de sua morte ainda gera dúvida, enquanto alguns afirmam ser 10 de julho, outros apontam o dia 6 de julho como o mais provável.

João Ignácio Ferreira, realizava em sua modesta balsa o transporte de tropas, de cargas e de viajantes, de uma margem a outra do rio Mogi-Guaçu. O Porto de João Ferreira como foi posteriormente chamado, começou a ganhar fama entre os tropeiros e viajantes que por ali passavam, sendo muito requisitado em seu trabalho.

Em 1861, um grande latifundiário, comprou uma área de terra que incluía a margem direita do rio, e proibiu o tráfego de pessoas. O local era utilizado pelo balseiro, que atracava sempre naquele espaço; com a proibição João Ignácio Ferreira viu-se obrigado a se mudar com sua balsa rio a baixo, onde se estabeleceu em definitivo.

João Ferreira possuía boas condições financeiras para época, tendo se casado duas vezes. A primeira com uma mulher viúva com quem teve seu primeiro filho, e a segunda vez, com Maria Joanna Roza com quem teve João Ignácio Ferreira Filho, que nasceu seis meses após a morte de seu pai. Com o longo processo de Inventário, seus filhos e sua esposa acabaram recebendo sua herança.

Contudo, sua maior riqueza, sua maior herança, está nessa cidade. Porto Ferreira, carrega em seu próprio nome, na raiz de sua história, a herança de João Ignácio Ferreira. Morto a 140 anos atrás, o Balseiro mantem-se vivo na identidade de cada ferreirense, transportando agora, sua história, seu nome, para as futuras gerações.

Felipe Lamellas