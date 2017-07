Engº Adhemar Aparecido de Oliveira Junior (inspetor eng. Química), Engº Juan Antônio Vaz Gomez (inspetor da eng. Civil), Presidente do Confea Engº José Tadeu da Silva, Presidente do Crea-SP Engº Vinicius Marchese Marinelli e o Tec. José Donizete Egydio dos Santos (inspetor eng. Elétrica).

De 23 a 25 de junho, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea-SP realizou o Colégio Estadual de Inspetores e o XVI Seminário Estadual de Fiscalização – Sefisc nas dependências do Centro de Eventos André Franco Montoro em Campos do Jordão.

O mais importante evento de fiscalização do exercício profissional promovido pelo Conselho paulista reuniu quase dois mil profissionais, entre inspetores, conselheiros e agentes fiscais do Crea-SP.

O Colégio de Inspetores é o fórum permanente composto pelos inspetores e pelo Presidente do Crea-SP para auxiliar, discutir e propor diretrizes para a fiscalização do Conselho; aprimorar a atuação dos inspetores e consolidá-los como líderes de suas regiões, promovendo seminários, palestras, cursos e debates; e traçar estratégias para melhorar as relações institucionais na sociedade, promovendo a valorização dos profissionais do Sistema Confea/Crea como agentes transformadores importantes para o desenvolvimento sustentável dos municípios.