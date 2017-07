Pacientes perdem de 7 a 12 quilos por mês

Referência em perda de peso com rapidez, a nutricionista clínica Andressa Reis lança a “Dieta dos Reis” – método inovador que apresenta resultado eficaz a partir de técnicas adquiridas e testadas ao longo dos anos. A inversão metabólica está entre as estratégias de emagrecimento e contribui para a qualidade de vida e longevidade. São inúmeros os casos de pacientes com sobrepeso e diferentes graus da obesidade (I, II e III), que atingiram o objetivo e obtiveram a saúde regenerada.

Com o objetivo de promover saúde e bem-estar, a especialista é reconhecida por tirar um grande número de pacientes da fila de espera da cirurgia bariátrica, também conhecida como gastroplastia. “ Recebemos muitos casos de pessoas que desistiram ou nunca tentaram emagrecer de forma saudável, porém constataram que em pouco tempo foi possível atingir a meta. Dentre as estratégias de inversão metabólica estão as técnicas que adquiri no curso da NASA”, explica Andressa.

Segundo a nutricionista, quanto maior o índice de obesidade, mais rápido é o resultado, pois o método age direto na gordura estocada. Dentre os pacientes que perderam peso com a técnica inovadora está o padre Luís Fabiano Canatta, da cidade de Porto Ferreira. “Depois de descobrir uma esteatose no fígado em estado adiantado, eu precisava mudar radicalmente meus hábitos alimentares, eu produzia muita insulina sem ser diabético e produzia testosterona numa quantidade insuficiente. Orientado pela Dra. Andressa Reis, conseguimos reduzir 53 quilos em cinco meses e todos os exames comprovam o sucesso do tratamento“, afirma.

Dentre os diferenciais da especialista está o trabalho completo de emagrecimento, que integra a solicitação de exames sanguíneos e realização de exames imediatos, tais como a bioressonância eletromagnética e análise de composição corporal completa. “Após os exames, é realizado um plano alimentar com base na rotina e realidade de cada paciente, sem perder o foco principal que é o emagrecimento eficaz e rápido, aliado a prática de esporte”, ressalta.

A nutricionista acumula mais de 10 anos de experiência em atendimento corporativo e em consultórios. Graduada pela Universidade Paulista e Pós-Graduada em Nutrição Esportiva pela Universidade São Camilo, tem participação ativa em congressos e cursos da área da Nutrição. Como palestrante, abordou temas voltados à Ciência do Emagrecimento para diversos públicos.

