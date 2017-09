O Museu Histórico e Pedagógico Flávio da Silva Oliveira vem desenvolvendo o projeto Proseando, que na realidade é um “bate-papo” informal com personalidades que residem na cidade e fazem parte de sua história, por suas participações em atividades socioculturais e profissionais.

Durante a conversa vários assuntos são ventilados, muitos deles com nuances pitorescas, curiosas, históricas e até lúdicas.

As gravações acontecem com sons e imagem e são perpetuadas em DVDs, cujas cópias são entregues aos participantes do projeto. O objetivo é o de colher depoimentos que farão parte do acervo do Museu.

As primeiras edições já estão prontas e as respectivas cópias serão entregues aos participantes a partir desta semana.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos