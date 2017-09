A Agência Reguladora de Porto Ferreira publicou a nova estrutura tarifária de água e esgoto, que deverá ser aplicada pela concessionária BRK Ambiental a partir de outubro, e que terá uma redução de -1,68%.

De acordo com o contrato de concessão, as tarifas são reajustadas anualmente pela variação do IGP-M, que no período de agosto de 2016 a julho de 2017 registrou uma variação negativa. É a primeira vez que isto ocorre desde o início da concessão dos serviços de água e esgoto, há 6 anos.

A Agência esclarece que não se trata de uma revisão de valores relacionada ao cumprimento de metas contratuais como o tratamento de esgoto, mas apenas a aplicação da deflação (ou inflação negativa) registrada no período.

O valor do mínimo residencial, por exemplo, terá uma redução de R$ 0,66 e passará a custar R$ 38,60.

“Temos trabalhado para que se cumpra o contrato de concessão em benefício do município. Estamos também analisando o desequilíbrio contratual e novas reduções não estão descartadas”, finalizou Élcio Arruda, superintendente da Agência Reguladora.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos