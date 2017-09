Santa Rita do Passa Quatro foi sede do último encontro da Governança da Região Turística Histórias e Vales. O evento aconteceu no último dia 23, no Centro Cultural Governador Mário Covas. Coordenado por Eduardo Henrique Ferin da Cunha, do Senac São Carlos, o workshop teve como objetivo finalizar a elaboração do Plano Regional de Turismo.

O encontro contou com a presença de representantes dos municípios de São Carlos, Descalvado, Porto Ferreira, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Pirassununga, Leme, Tambaú. Pelo município ferreirense participaram a secretária de Desenvolvimento Econômico, Maria Lucia Baltieri, e o chefe da Seção de Turismo, Alexandre Vasconi.

Iniciado em maio último, o Plano de Turismo da Região Histórias e Vales foi concluído em apenas 4 meses, considerado tempo recorde, com reuniões em nove cidades participantes. A intenção é que o plano seja entregue em evento de nível nacional, em São Paulo, já que o trabalho é pioneiro entre os municípios paulistas.

O documento é considerado de grande importância, pois consagra a união dos municípios – que juntos somam 600 mil habitantes – na busca de benefícios, como a liberação de recursos, além da busca de investimentos juntos à iniciativa privada.

O Plano Regional de Turismo envolve a realização de inventário turístico, pesquisa de estudo de demanda, análise dos atrativos, equipamentos e serviços turísticos e elaboração de diretrizes e plano de ação.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos