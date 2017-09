Prefeitura de Porto Ferreira firmou uma parceria com a empresa Vidroporto SA para a reconstituição do pavimento de um trecho da rua Comendador Clarindo Moretto, no Jardim Águas Claras.

“Desde que assumimos a Administração Municipal a entrada do bairro estava com seu asfalto bem danificado. Quando aquelas ruas foram pavimentadas, não se previa o trânsito de caminhões com carga, o que gerou o problema”, explicou o prefeito Rômulo Rippa.

Diante da situação, o governo municipal estabeleceu um diálogo com a empresa, que é uma das principais usuárias daquela via. “Os dirigentes da empresa concordaram em custear grande parte do investimento necessário para a realização da obra de recuperação. Prova incontestável do alto teor de responsabilidade social da Vidroporto, que é motivo de orgulho para nossa cidade”, completou o prefeito.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente, desenvolveu o projeto técnico e ficará responsável pela terraplenagem e construção de guias e sarjetas, também danificadas. A empresa arcará com os custos da pavimentação asfáltica, num total de quase 1.000 metros quadrados.

Na última terça-feira (29/08), o prefeito, o secretário Marco Aona (Infraestrutura), o diretor administrativo-financeiro da Vidroporto, Jorge Siqueira, e os vereadores Alessandro Rossi Bertazzi, o Dentinho (PSDB), Gustavo Braga Colucci (PTB) e Toninho Correa (PMDB) visitaram o início das obras. Os três parlamentares apresentaram este ano na Câmara matérias apontando a situação daquela via pública e solicitando providências.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos