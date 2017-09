Representantes da Prefeitura de Porto Ferreira e da Secretaria Estadual de Educação tiveram uma reunião na tarde de quarta-feira (30/08), na Secretaria de Educação de Porto Ferreira, para tratar sobre a alimentação escolar (merenda) para o ano de 2018.

A reunião foi convocada pelo prefeito Rômulo Rippa e contou com a presença da dirigente regional de ensino em Pirassununga, Maria Auxiliadora Firmo da Silva Campos, além de técnicos da Prefeitura.

Rômulo Rippa expôs com preocupação a situação do custeio da merenda a partir do ano que vem, uma vez que se encerra este ano o contrato com a atual empresa fornecedora e não há mais possibilidade de renovação. Desta forma, de acordo com uma pesquisa preliminar feita para iniciar o novo processo licitatório de contratação, constatou-se que o valor da merenda deverá dobrar a partir do novo contrato.

“O contrato atual é antigo, de 5 anos atrás, e não há mais possibilidade de aditamento. Pela pesquisa que fizemos para iniciar a nova licitação, o valor anual da merenda para a Prefeitura vai passar dos atuais R$ 5 milhões para cerca de R$ 10 milhões”, explicou Rômulo Rippa.

Deste total, cerca de R$ 3 milhões seriam para o custeio da merenda das escolas estaduais. O município recebe atualmente ajuda do governo estadual para bancar os gastos com a alimentação, mas o montante chega a R$ 864 mil. Assim, o déficit de aproximadamente R$ 2,2 milhões ficaria na conta da Prefeitura.

Na reunião, a dirigente regional informou a possibilidade de aumento dos valores de repasse para o próximo ano, mas este não seria suficiente para suplantar os custos nos novos valores apresentados. Diante da preocupação do prefeito, ela comunicou então que o Estado reúne condições de dar continuidade ao fornecimento da alimentação escolar com recursos próprios. “A ausência de convênio entre o município e o Estado não prejudicará os alunos das escolas estaduais e da Etec Professor Jadyr Salles no que diz respeito à alimentação escolar”, disse Maria Auxiliadora.

“Nossa preocupação é garantir a qualidade e o atendimento da alimentação escolar para todos os alunos do município. Diante do compromisso da dirigente de ensino firmado nesta reunião, aceitamos a possibilidade da transferência do serviço”, concluiu o prefeito Rômulo Rippa.

