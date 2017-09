Com a presença de autoridades e centenas de educadores, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Porto Ferreira realizou na última sexta-feira (25/08), no Clube de Campo das Figueiras, o 1º Fórum Municipal de Educação, com o objetivo de ampliar as reflexões sobre o Plano Municipal de Educação (2015-2025) e estabelecer parcerias com as demais Secretarias Municipais e Regionais, as redes de ensino e outros segmentos.

O programa contou com quatro palestras de temas variados, com abordagens sobre Educação Empreendedora, o uso de tecnologias no processo de aprendizagem, a elaboração do Plano Municipal de Educação e as práticas inovadoras no ensino fundamental.

“A nossa Administração começa a implantar a Educação Empreendedora na rede municipal de ensino, para que os nossos alunos já saiam com espírito empreendedor. Não é o espírito de abrir uma empresa somente. Mas é o empreender de motivar a decisão, a tomada da iniciativa, o prestígio, a relevância na sua própria atuação como indivíduo diante da sociedade”, disse o prefeito Rômulo Rippa em seu discurso. Ele também ressaltou a importância do legado que os professores deixam na educação de crianças e jovens.

Entre as outras autoridades e convidados presentes estavam o vice-prefeito Dr. Saldanha Leivas Cougo; os vereadores Alan João Orlando (PSB) e Sérgio Rodrigo de Oliveira (DEM) – respectivamente presidente e membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal –; a dirigente regional de ensino Maria Auxiliadora Firmo da Silva Campos; o gerente regional do Sebrae-SP, Paulo Sérgio Cereda; os secretários municipais Cláudia Regina Lopes Aguiar (Educação), Maria Lúcia Baltieri (Desenvolvimento Econômico), Mileni Maria Arantes Varisi (Desenvolvimento Social e Cidadania) e Régis Radael Berretta (Cultura); o representante do Senac, Sérgio Ricardo Yaegashi; além de servidores municipais de diversas áreas.

As palestras foram ministradas pela psicóloga e especialista em educação Mara Sampaio, que falou sobre “Atitude Empreendedora”; pela estatística e mestre em Matemática aplicada e Computacional Karin Storani, que abordou o tema “Novas Tecnologias para a Educação com foco nas habilidades do século 21”; pelo professor-doutor em Filosofia e História da Educação, atual secretário da Educação de Descalvado, Marco Antônio Pratta, que discorreu sobre o Plano Municipal de Educação de Porto Ferreira; e pelo premiado professor da rede municipal João Marco Salvador, que falou sobre relatos de algumas importantes práticas e conquistas na área.

Durante o evento também houve a entrega dos certificados aos professores que participaram do Curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos, das escolas Professora Nadir Zadra Ribaldo, Professora Ruth Barroso Teixeira, Professor José Gonso e Mário Borelli Thomaz.

O 1º Fórum Municipal de Educação contou com o apoio de Ideal Papelaria, Porto Brasil Cerâmica, Faculdade Asser, Café Pacaembu, Clube de Campo das Figueiras, Sebrae e Projeto Planeta Aberto.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos