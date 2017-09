O Desfile Cívico comemorativo à Independência do Brasil, na próxima quinta-feira, 7 de setembro, terá o tema “Se esta rua, se esta rua fosse minha... Por quê? Não é?”, que faz referência ao projeto EPTV na Escola 2017, do qual participam alunos do 9° ano das redes municipal, estadual e particular.

A temática foi escolhida com intuito de levar as pessoas à reflexão sobre os conceitos de espaço público e privado e de como todos são responsáveis pela sua conservação.

“A maioria de nós pensa que o dever de cuidar está associado apenas ao espaço privado. Mas nos esquecemos que o espaço público também é nosso e constitui-se como legado histórico, na medida em que o conservamos e permitimos que as próximas gerações desfrutem desses ambientes”, destacou a secretária de Educação de Porto Ferreira, Cláudia Regina Lopes Aguiar.

As escolas trarão em seu desfile aspectos que valorizam o sentimento de pertencimento e a conscientização. A atividade terá início às 8 horas, no recinto da Secretaria de Cultura, percorrendo a avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz até a frente da Secretaria de Educação, local onde haverá a dispersão dos componentes.

“Aproveitamos a oportunidade para convidar toda a população a participar deste evento, o qual marcará a comemoração da Independência do Brasil e o trabalho sério e comprometido que as unidades educacionais desenvolvem na perspectiva de uma educação para todos”, finalizou a secretária.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos