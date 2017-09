A crise econômica que atinge o país nos últimos anos provocou um fenômeno que é de fácil percepção pelas ruas de Porto Ferreira: o aumento no número de vendedores ambulantes. São vários os produtos comercializados, de hortifrúti a “fast food” (lanches, churrasquinhos e afins), de utilidade domésticas a produtos manufaturados diversos.

De acordo com dados do setor de Fiscalização da Prefeitura obtidos pela reportagem do Jornal do Porto, atualmente são 65 registros de MEI (microempreendedor individual) ativos na categoria de ambulantes. Se forem levados em conta aqueles que atuam de forma irregular – na maioria das vezes vindos de outras cidades –, este número pode passar de uma centena.

Um ramo de comércio ambulante que cresceu nos últimos tempos foi o de venda de produtos hortifrúti. Até o dia 31 de dezembro, porém, está em vigor um decreto municipal que proíbe a entrada de novos pontos fixos para este tipo de comércio, de tanto que foram os pedidos feitos.

A existência de um ponto fixo para um comércio ambulante parece um paradoxo. Mas a explicação não é tão difícil. Pela legislação municipal, aquele que quer explorar este serviço paga o valor de R$ 77,00 por dia como taxa de licença, indicando o local público onde vai exercer o seu comércio. Ele é obrigado a fazer o recolhimento todos os dias, e não mais uma vez por mês, como era anteriormente. A atividade, portanto, tem um prazo, ou seja, ao final do “expediente” o comerciante ambulante licenciado deve deixar o local onde passou o dia exercendo seu comércio.

Mas nem sempre isso acontece. Principalmente com os chamados “carrinhos de lanche”. Alguns ficam estacionados dia e noite, sete dias por semana, num mesmo local público.

A reportagem apurou que a Fiscalização da Prefeitura tem recebido reclamações de outros empresários do ramo de lanchonetes sobre esta prática. Estes alegam que são obrigados a arcar com a manutenção de um prédio, muitas vezes pagando aluguel, cumprir exigências como ter o AVCB (auto de verificação do Corpo de Bombeiros), pagar impostos, entre outros custos. “Não é justo um ambulante usar o espaço público com cadeiras, mesas, o próprio carrinho de lanche, como se aquele espaço fosse só dele. É uma concorrência desleal”, comentou um empresário que pediu para não se identificar.

Os casos de desvios frente à legislação atingem situações até mais surpreendentes. A reportagem recebeu uma denúncia, por exemplo, de que um proprietário de carrinho de lanche estaria cobrando o valor de R$ 20 mil para “passar o ponto” que ocupa numa via pública ao lado de uma praça da cidade.

Novo código – Com o objetivo de fazer ajustes em algumas condutas, o setor de Fiscalização da Prefeitura está estudando uma reformulação no Código de Posturas, que tem mais de 20 anos. Esse estudo deve ficar pronto em breve e até o final de setembro ou início de outubro o projeto deve ser encaminhado para apreciação da Câmara Municipal.