Um grave acidente automobilístico ocorrido na altura do km 200, da rodovia Anhanguera, pista sul, município de Santa Cruz da Conceição/SP, divisa com a cidade de Pirassununga/SP, deixou três vítimas fatais no local e, outra gravemente que foi conduzida ao Pronto Socorro da Santa Casa de Pirassununga pela Unidade Avançada do SAMU de Pirassununga, sendo a mesma, depois dos primeiros socorros transferida para um Hospital da cidade de Ribeirão Preto/SP.

Todas a vítimas são de Pirassununga/SP e, seguiam para uma Faculdade na cidade de Leme/SP.

Acidente

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária por volta das 19h00 da noite desta segunda-feira, 4, o caminhão canavieiro Volvo/NL12 360 6X4, de cor banca, placas BQV – 0779 da cidade de Leme/SP que transportava dois Semirreboques carregados de Cana de Açúcar, de placas BWT – 9992 de Passos/SP e CQM – 0982 de Jaboticabal/SP, seguia pela rodovia quando o caminhão Volvo/FH 400, de cor branca, 6X2T, placas ECM – 3910 da cidade Santos/SP que levava um REB/RANDON, de placa DPB – 9751 de Santos/SP carregado de miúdos de frango, com destino ao Porto de Santos/SP veio a colidir na traseira do canavieiro que com o impacto derivou para a esquerda, vindo a tombar sobre o Fiat/Uno, de cor prata, placas FDM – 8174 de Pirassununga/SP, o qual fazia a ultrapassagem regular pela faixa da esquerda.

Morreram no local a técnica de enfermagem Nilza Maria Cassiano de Azevedo, 48, seu marido, o também técnico de enfermagem Marcelo Gomes de Azevedo, 43 e a copeira Welita Cruz dos Santos, 34, os três moradores no jardim São Valentin, zona norte de Pirassununga/SP. Outra ocupante do veículo Fiat/UNO, Brenda Maria Bastos de Souza, 24, moradora na rua Duque de Caxias, região central da cidade foi socorrida ao Pronto Socorro de Pirassununga e, devido à gravidade dos ferimentos foi transferida para uma Unidade Hospitalar da cidade de Ribeirão Preto/SP.

Socorro

Os Tenentes PMS Beraldo e André, das Unidades do Corpo de Bombeiros Pirassununga e Leme, com mais de quatorze homens, utilizando sete (viaturas), mais viaturas do SAMU e da Concessionária que Administra a Rodovia, comandaram o socorro no local.

Registro

A ocorrência do acidente foi apresentada no Plantão da Polícia Judiciária da cidade de Leme/SP pelos policiais rodoviários Cabo PM Rodrigo e Soldado PM Oseias, mas o Inquérito que irá apurar os fatos será pela Polícia Judiciária da cidade de Santa Cruz da Conceição/SP.

Os corpos ainda estão no IML de Limeira/SP, pois os legistas ainda não iniciaram o serviço de necropsia, não tendo previsão para chegar à Pirassununga. (Reporter Naressi)