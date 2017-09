A Secretaria de Educação de Porto Ferreira divulgou a sequência e locais de concentração das escolas e entidades que vão participar do Desfile Cívico comemorativo à Independência do Brasil, que acontece nesta quinta-feira, 7 de setembro, na avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, no Centro.

O evento terá o tema “Se esta rua, se esta rua fosse minha... Por quê? Não é?”, que faz referência ao projeto EPTV na Escola 2017, do qual participam alunos do 9° ano das redes municipal, estadual e particular. A temática foi escolhida com intuito de levar as pessoas à reflexão sobre os conceitos de espaço público e privado e de como todos são responsáveis pela sua conservação.

A atividade terá início às 8 horas, com a concentração ocorrendo no recinto da Secretaria de Cultura, percorrendo a avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz até a frente da Secretaria de Educação, local onde haverá a dispersão dos componentes.

Veja a ordem de entrada dos participantes:

Concentração – 7h30

01 – Polícia Militar.

02 – Pelotão Proerd.

03 – Corpo de Bombeiros.

04 – Guarda Civil Municipal.

05 – Creches.

06 – Cecab (Centro Educacional Cristão Aprender Brincando).

07 – EEE Dr. Neif João – Apae de Porto Ferreira.

08 – Emeis.

09 – Emef do Caic Professor João Teixeira.

10 – Emef Professor Bráulio Teixeira.

11 – Emef Professora Nadir Zadra Ribaldo.

12 – Emef Professor Agostinho Garcia.

13 – Emef Sud Mennucci e Nós Somos Capazes.

14 – Emef Wladimir Salzano.

15 – Emef Professora Noraide Mariano.

16 – EMEFM Mário Borelli Thomaz.

17 – Emef Professora Ruth Barroso Teixeira.

18 – Emef Professor José Gonso.

Concentração – 9h

19 – Colégio Objetivo.

20 – Centro Educacional Sesi 334

21 – Coefe (Cooperativa Educacional Ferreirense).

22 – EE Dr. Djalma Forjaz.

23 – EE Professora Pedrina Pires Zadra.

24 – Assembleia de Deus de Porto Ferreira.

25 – Escola de Dança Rubiane Burim.

26 – Etec Profressor Jadyr Salles.

27 – Atitude Grupo de Dança.

28 – Grupo União Capoeira.

29 – Clube do Frázio Antigomobilismo.

30 – Associação dos Canoeiros.

31 – Banda Marcial Municipal Cruzeiro do Sul.

