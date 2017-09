Na última segunda-feira (04/09) o prefeito Rômulo Rippa esteve na sede da Agência Reguladora de Porto Ferreira (ARPF), quando deu as boas-vindas aos dois novos servidores convocados após aprovação em concurso público para trabalhar no órgão.

Arlei Flausino Aureliano, fiscal, e Wendel Éderson Marcelino dos Santos Cremonezi, analista regulador, iniciaram seus trabalhos no último dia 31 de agosto. Eles vão reforçar a equipe da Agência Reguladora, que tem como uma das principais funções fiscalizar o cumprimento de contratos de concessão de serviços públicos no município, como o de água e esgoto, transporte coletivo, estação rodoviária e em breve a retomada do estacionamento rotativo pago.

O superintendente da ARPF, Élcio Arruda, também participou do encontro, assim como os demais funcionários do local. “A Agência Reguladora desempenha um papel fundamental para a sociedade, na fiscalização dos serviços prestados pelas concessionárias. Temos visto um aumento das demandas e era necessária a contratação de mais técnicos para dar conta do trabalho”, disse o prefeito Rômulo Rippa.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos