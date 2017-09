A Agência Reguladora de Porto Ferreira, cumprindo seu papel fiscalizador e regulador dos contratos de concessão, por meio de seu superintende Élcio Arruda determinou na última semana à empresa concessionária responsável pela gestão do Terminal Rodoviário de Porto Ferreira (Felipe R. Porteiro-ME), que realize com máxima urgência a manutenção e melhora da iluminação do local.

A estação rodoviária do município recebe diariamente mais de uma centena de pessoas e a pouca iluminação estaria causando insegurança aos que frequentam o local para embarcar nos ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. O contrato de concessão prevê que a empresa responsável realize a prestação dos serviços públicos de administração e exploração do terminal rodoviário municipal, com a obrigação de manutenção e melhorias.

“Solicitamos as melhorias na rodoviária e esperamos que, o mais breve possível, a empresa responsável realize as benfeitorias que estão previstas no contrato de concessão. Após o término do prazo, vou vistoriar novamente o local e medidas cabíveis poderão ser tomadas caso as solicitações não sejam cumpridas. Além da melhora da iluminação, solicitamos outras benfeitorias que são necessárias para a boa prestação dos serviços. Esta é, sem dúvida, a imagem que as pessoas levam de Porto Ferreira. Portanto, devemos receber o melhor possível aqueles que passam por Porto Ferreira”, finalizou Élcio Arruda.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos