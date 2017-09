O prefeito Rômulo Rippa esteve na sede do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) na terça-feira (05/09), quando tratou da adesão de Porto Ferreira ao Programa Movimento Paulista de Segurança de Trânsito. Com isso, a previsão é de que até o final do ano o município receba recursos na ordem de R$ 644 mil para promover melhorias no trânsito.

A audiência contou com a presença do diretor-presidente do Detran, Maxwell Borges de Moura Vieira, do deputado estadual Marco Vinholi (PSDB) – que intermediou a adesão do município junto ao órgão estadual – e de outros prefeitos paulistas.

“Somos muito gratos ao apoio recebido do deputado Marco Vinholi para que Porto Ferreira possa ser contemplada com esse programa. Os problemas no trânsito e na mobilidade urbana têm sido cada vez mais sentidos pela nossa população, devido ao aumento de pessoas se locomovendo em nossas vias públicas”, comentou o prefeito.

Ele ainda determinou à Seção de Mobilidade Urbana da Prefeitura um estudo para ver os locais e as ações que serão implantadas com os recursos conquistados junto ao Detran.

O apoio financeiro do Programa é proveniente das multas aplicadas pelo Detran e visa a realização de ações com foco na redução de fatalidades causadas por acidentes de trânsito.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos