Os idosos acima de 65 anos e portadores de deficiência que recebem o BPC (Benefício da Prestação Continuada) precisam realizar o cadastramento ou atualizar os dados no CadÚnico (Cadastro Único), localizado à rua João Mutinelli, 545, Centro, próximo ao prédio do INSS.

Os beneficiários já estão recebendo cartas do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário solicitando que compareçam ao Cadastro Único desde o início do ano, seguindo os meses de aniversário de cada beneficiário.

“Nossa preocupação é que se eles não realizarem a inscrição no cadastro, terão o benefício suspenso em janeiro de 2018. Não queremos que isso aconteça porque será um impacto financeiro para estes beneficiários, já que estamos falando de famílias em situação de baixa renda”, explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Mileni Maria Arantes Varisi.

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, individual, não vitalício e que garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprove não possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Para ter direito ao benefício, é necessário ter renda familiar per capta inferior a um quarto de salário mínimo - ou seja, R$ 234,25 per capta. Por ser um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS para ter direito ao BPC.

Para realizar a inscrição/atualização do cadastro, o beneficiário deve comparecer ao CadÚnico com os documentos de todos os moradores da casa, principalmente o CPF. A inscrição no Cadastro Único, além de manter o BPC, permite o acesso a vários outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Carteira do Idoso.

Mais informações pelo telefone 3585-6894.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos