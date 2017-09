Porto Ferreira recebeu no sábado (02/09) o projeto Praças do Amanhã, com diversas atividades de lazer, esporte e cultura, além de todo o romantismo do cantor Daniel em show gratuito. O projeto itinerante, que percorre todo o Estado de São Paulo desde maio deste ano, foi uma oportunidade para a população conhecer de perto os programas do Sesi-SP e Senai-SP nas áreas de educação, lazer, cultura, esporte e ensino profissionalizante.

O evento aconteceu no Centro Cultural Fepasa, do meio-dia às 18 horas. A comunidade pôde participar de atividades interativas na Escola Móvel Senai de Nanotecnologia, com jogos, microscópios eletrônicos e equipamentos de alta tecnologia. Dentro desse mundo tecnológico, o público conheceu de perto demonstrações e experiências de aplicações de nanociência e nanotecnologia como o tecido hidrofóbico, que repele a água, e o tecido antibacteriano, que evita a propagação das bactérias que causam odor nas roupas. A ideia foi mostrar na prática exemplos de como a indústria utiliza a nanociência para fabricar novos produtos e serviços. Também presente o Sebrae Móvel, que tirou dúvidas e orientou os empreendedores ou aqueles que querem abrir um negócio.

Também foram passadas dicas de como manter uma dieta saudável e equilibrada com a equipe da unidade móvel Sesi de Alimentação, que ensinou ainda receitas exclusivas e saborosas que podem ser grandes aliados na manutenção da saúde. E, para quem está de olho no futuro, a equipe do Senai-SP esclareceu dúvidas sobre carreiras e mercado de trabalho.

O evento terminou com um show aberto do cantor Daniel, que se apresentou no palco permanente, para cantar grandes sucessos e também músicas de seu mais novo álbum, “Amores Seletivos”. Os fãs puderam ainda curtir ainda canções como “Só dá você na minha vida”, “Hoje eu sei”, “Adoro amar você” e “Declaração de amor”.

Antes do show, o prefeito Rômulo Rippa e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, assinaram parceria para o programa Atleta do Futuro, que vai atender mais de 1,2 mil estudantes do município.

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos