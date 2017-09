A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto Ferreira, por meio da Seção de Turismo, apresentou em audiência pública ocorrida na noite do último dia 30 de agosto (quarta-feira), no recinto da Câmara Municipal, o Inventário Turístico, Estudo de Demanda e Plano Diretor de Turismo.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Rômulo Rippa, o vice-prefeito Dr. Saldanha Leivas Cougo, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Maria Lucia Baltieri, o chefe da Seção de Turismo, Alexandre Vasconi, o vereador Gustavo Braga Coluci (PTB) e Carlos Alberto Leal Rodrigues, da PRB Assessoria (empresa contratada para elaboração do plano).

Agora todos esses documentos foram protocolados no Poder Legislativo para análise e aprovação dos vereadores.

O atual governo municipal iniciou um processo que envolve diversas ações no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de alavancar o município como polo empresarial e do turismo de negócios.

A elaboração do Plano Diretor de Turismo é uma dessas ações. Além de ordenar o planejamento sobre o setor, o documento, quando for aprovado, vai integrar um conjunto de outras exigências para que Porto Ferreira possa buscar a classificação de Município de Interesse Turístico (MIT). E, com isso, receber recursos anuais do Governo do Estado para o seu desenvolvimento.

A empresa PRB Assessoria Empresarial Ltda foi contratada pela Prefeitura para ser a responsável pela elaboração do Plano Diretor de Turismo de Porto Ferreira, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Seção de Turismo, e do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A elaboração também conta com o apoio do Sindicer (Sindicato das Indústrias de Produtos Cerâmicos de Louça de Pó, de Pedra, Porcelana e da Louça de Barro de Porto Ferreira) e da ACEPF (Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira).

Cléber Fabbri – MTb 30.118 - Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos