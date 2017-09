“Saaai Zika” faz ação de conscientização sobre os cuidados que devemos tomar no dia a dia para evitar a transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika

Porto Ferreira recebe a peça “Saaai Zika”, que vai abordar, de maneira lúdica, o combate ao mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de doenças que vem preocupando muito a população brasileira, como dengue, chikungunya e zika. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet com produção do Grupo Incentivar e patrocínio da empresa MarGirius.

As apresentações gratuitas e abertas ao público acontecem de 13 a 15 de setembro no Grêmio do bairro Alto do Serra D’Água. Nos dias 13 e 14 o espetáculo será apresentado às 8h e 13h e no dia 15 apenas às 13h. Com o objetivo de levar arte, entretenimento e conscientização aos jovens, as escolas municipais da cidade também prestigiarão as apresentações.

A peça é uma ação cultural e visa, por meio da magia do teatro, conscientizar as crianças sobre as formas de transmissão dos três tipos de doença transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. A história é contada por Cláudia, uma mãe que é médica e que deixa seus filhos Renan e Renata aos cuidados de uma tia-avó, atrapalhada e desorientada, que não acredita que pode ter sua saúde prejudicada por um mero mosquito. As crianças, que estão vendo o conteúdo na escola, tentam explicar para a tia sobre a dengue, mas ela convence as crianças que isso só acontece com os outros. Certo dia, a tia-avó e as crianças são picadas pelo mosquito e vão buscar a ajuda de Cláudia, que precisa diagnosticar o que cada qual tem, explicando assim os tipos de doença transmitidas.

“Se cada um fizer a sua parte, todos sairão ganhando e o mosquito não terá vez. De forma muito alegre, com personagens divertidos que interagem com a criançada, a peça “Saaai Zika” leva uma mensagem direta de combate e prevenção ao mosquito Aedes Aegypti. O assunto é sério, mas sempre podemos aprender com muita diversão”, reforça Sérgio Vale diretor do Grupo Incentivar.

Saaai Zika

Data: 13 de setembro de 2017

Horário: 8h e 13h

Local: Rua Francisco da Rocha Cupido, 290 – Alto do Serra D’Água – Porto Ferreira/SP

Data: 14 de setembro de 2017

Horário: 8h e 13h

Local: Rua Francisco da Rocha Cupido, 290 – Alto do Serra D’Água – Porto Ferreira/SP

Data: 15 de setembro de 2017

Horário: 13h

Local: Rua Francisco da Rocha Cupido, 290 – Alto do Serra D’Água – Porto Ferreira/SP

Ficha técnica: Saaai Zika

DIREITOS AUTORAIS E DIRETORA TEATRAL: Roberta Melo

ELENCO: Thaís Geron, Daniela Farias de Melo, Fabricio Bini e Yuri Belinski

PRODUÇÃO: Grupo Incentivar

PATROCÍNIO: MarGirius

APOIO: Grupo Komedi