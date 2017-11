O professor Alan Roberto da Silva, da Emef Professora Nadir Zadra Ribaldo, do bairro Alto do Serra D’água, recebeu o 7º Prêmio Professor “Agronegócio na Escola”, do programa desenvolvido pela ABAG/RP (Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto). O evento de premiação do Programa Educacional “Agronegócio na Escola” aconteceu na sexta-feira (10/11).

Além do certificado, o professor Alan ganhou também uma Smart TV. O tema do seu projeto foi “Agronegócio: do Campo à Cidade, da Escola para o Mundo”. “Parabenizo o professor Alan pela conquista. Um exemplo de dedicação e amor à profissão que com certeza merecem nosso reconhecimento”, disse o prefeito Rômulo Rippa.

Desenvolvido pela ABAG/RP em escolas públicas da região de Ribeirão Preto desde 2001, este ano o evento reuniu cerca de 300 pessoas entre professores, alunos e convidados, no IAC Centro de Cana Ribeirão Preto.

Neste ano participaram do programa 22 mil alunos de 174 escolas municipais de 62 cidades. Durante 8 meses, um total de 536 professores, depois de capacitados em palestras e visitas, usaram o tema agronegócio nas mais diversas áreas do conhecimento. Pouco mais de 4 mil alunos também participaram de visitas e cerca de 9 mil dos concursos propostos pela ABAG/RP.

