Na quarta-feira (08/11) o prefeito Rômulo Rippa e a coordenadora do Procon de Porto Ferreira, Martha Eugênia Rosin Delphino, encaminharam à direção do Núcleo Regional da Fundação Procon de Ribeirão Preto um ofício em que solicitam uma fiscalização do órgão sobre a situação da agência local do Banco do Brasil.

No dia 17 de setembro houve uma tentativa de roubo na agência, que teve seu patrimônio danificado por um incêndio e todos os serviços e atendimentos no local foram suspensos. Após algumas semanas o atendimento passou a ser realizado parcialmente, “o que ainda não contempla a função correta dos serviços bancários, o que causa transtornos, dificuldades e prejuízos, em desacordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (lei nº 8.078)”, diz trecho do ofício.

O prefeito afirma que até o momento o Banco do Brasil não apresentou aos consumidores nenhuma previsão de regularização de atendimento e prestação de serviços, sugerindo somente que os cidadãos ferreirenses, usuários e clientes do estabelecimento bancário procurem suas agências em cidades da região.

Junto ao ofício foram anexadas reportagens veiculadas pela imprensa local e requerimento de autoria do Poder Legislativo de Porto Ferreira “que comprovam o constrangimento e prejuízo causado aos consumidores ferreirenses com a falta de atenção e atendimento da agência local do Banco do Brasil”, finaliza.

Fonte: Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos