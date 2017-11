Na noite de terça-feira da semana passada (07/11) a equipe adulta de futsal da Secretaria de Esportes e Lazer de Porto Ferreira perdeu a partida final da Copa Record, por 3 a 0, para a equipe de Bueno de Andrada. O jogo aconteceu em Bebedouro.

A equipe ferreirense sofreu alguns contratempos antes do início da partida, o que prejudicou um pouco a preparação dos jogadores. Mesmo assim, o vice-campeonato coroou um trabalho de base que é desenvolvido no município e reafirmou a condição de potência do futsal regional para a equipe de Porto Ferreira.

O time ainda ganhou o prêmio de Fair Play da competição (menos violento) e também fez o artilheiro, Willian Testa.

Este ano a Copa Record unificou as duas regiões. Das mais de 60 equipes participantes, 46 se classificaram para a segunda fase, sendo apenas oito para a Série Ouro. A equipe ferreirense conquistou a vaga na final ao vencer em setembro as equipes de Serrana (2 a 1) e Cruz das Posses (5 a 1).

O trabalho conta com a parceria de grandes empresas, como os patrocinadores oficiais Brasilux e Dissoltex, os apoiadores Camarotti Calçados, Porto Frios e Fadel Pisos, e também Gatto Sport, Empório do Corpo e Aposenfarma, fornecedores.

Fonte: Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos