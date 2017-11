Por iniciativa do professor Ricardo Simões e com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, foi realizado no sábado (11/11) o Festival Interno de Futsal, que promoveu uma integração entre os quatro núcleos de treinamento da modalidade existentes na cidade.

Mesmo com o dia amanhecendo com uma forte chuva, compareceram mais de 100 jovens para essa pequena competição em formato de torneio simples.

Os alunos foram integrados e divididos por categorias: sub 10, 13, 15, 17 e feminino livre. “A integração quebra barreiras, gera aprendizado e novas experiências, além de motivar e incentivar os jovens atletas. Com certeza o objetivo foi alcançado”, disse o professor Ricardo Simões.

Cléber Fabbri – MTb 30.118

Fonte: Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Eventos