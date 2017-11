Aproveite seu sábado para passear em uma das praças mais arborizadas de Porto Ferreira e aprenda um pouco mais sobre ciência. Participe do evento Ciência e Tecnologia na Praça que acontece sábado, dia 18 de novembro, das 9 às 13 horas. A praça vai abrigar uma exposição interativa com atividades realizadas durantes aulas de Práticas Experimentais do Ensino Integral. Os alunos apresentarão diversos experimentos, pesquisas e curiosidades sobre a ciência que podem ser aplicados no dia a dia.

Com os kits de Robótica e experiências diversas, haverá uma grande interação do público com atividades lúdicas e jogos aos que buscam um momento de descontração na manhã de sábado. Participe! Venha curtir ciência com seus amigos e familiares. Coma um delicioso pastel e concorra a brindes.